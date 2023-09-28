Продюсерка Ирина Горовая вступилась за Надю Дорофееву, у которой был отменен концерт.

Продюсерка Ирина Горовая вступилась за Надю Дорофееву, у которой был отменен концерт. Звезда выступила с заявлением в своем Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"Об отмене концерта Нади Дорофеевой в Вене 16 сентября поговорим в #ФастПодкасте", - написала Ирина Горовая.

"А почему бы, наконец, самой дорофеевой не дать объяснения? Ваша позиция руководителя ясна, но где героиня этого скандала?", - спросил фанат.

"За несколько шодин до того выступления она обратилась к аудитории, чтобы те, кто купил билеты, не приезжали, потому что оборудование для выступления просто не было. Через несколько дней дала широкое разъяснение ситуации, привела примеры других певцов, которым эта контора предоставила оборудование для караоке вместо профессионального. Всё уже было", - ответил еще один фанат.

"Вам будет интересен эфир для того, что понять как работает артист и команда", - прокомментировала ситуацию Ирину Горовую.

"через несколько дней? А почему не вышла на публику? Почему деньги забрала за выступление, которого не было? Почему ее команда не приехала за день хотя бы, чтобы проверить готовность?", - не успокаивался разозленный фанат.

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