На ютуб-канале "Голосу країни" опубликовали фрагмент выпуска нового сезона, в котором показали выступление украинки из Закарпатья, которая сейчас живет в польском Гданьске. Девушка по имени Даяна Оравец пришла на вокальное шоу с чувственной песней "Буревіями".

По словам девушки, она переехала в Гданьск, когда ей исполнилось 24 года. Она отметила, что этот польский город очень творческий, и она окунулась в эту атмосферу. Даяна с первых дней начала выходить на улицы Гданьска и петь украинские песни.

"Я почти сразу начала петь на улицах об Украине, доносить людям с Европы правду о том, что происходит. Это было моей такой миссией. Я пою только на украинском языке. Не раз иностранцы подходили и говорили со мной об украинской музыке, спрашивали, как называются песни, где их можно найти и послушать. Желали, чтобы у нас все закончилось, чтобы мы могли вернуться домой", - рассказала Даяна Оравец.

По словам девушки, она пришла на "Голос країни", чтобы исполнить свою мечту, и нести украинскую музыку на еще большую аудиторию. Стоит отметить, что вокал Даяны оценили сразу два тренера – Иван Клименко и Надя Дорофеева. Участница недолго думала и отдала свое предпочтение Нади.

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