Известные личности из различных областей, такие как профессиональные военные, журналисты, юристы, фотографы, телеведущие, стендаперы, художники и многие другие, объединились ради общей цели. Каждый из них предоставляет уникальный предмет для аукциона. Даша Астафьева решила также присоединилась к инициативе.

Примером такого сотрудничества может служить совместная акция Даши Астафьевой, известной телеведущей, и Игоря Номана, белорусского защитника Украины. Они организовали аукцион, на котором предлагается уникальный артефакт из Музея фрагментов войны.

«За самый большой донат вы сможете получить вот этот артефакт, залитый эпоксидной смолой. В этом кубе находится ошейник собаки, спасенной из зоны боевых действий, зоозащитниками. Война несправедлива для всех, особенно для беспомощных животных» - написала Астафьева.

Однако далеко не все украинцы оценили порыв звезд, многие даже осудили просьбу задонатить средства:

«Вы серьезно? Реки денег текут в Украину, а вы делаете сбор? и спрос у вас с обычных людей, которым в результате очень плохо, потерявших дома, детей и родственников, потерявших работу. Им окна от прилетов не на что восстановить, а вы просите донаты и в подарок ошейник?!;

Очень жаль, вас всех, иди под верховную раду и проси деньги, а не здесь у народа; Попросите у Министерства, Отстаньте от людей, какой ошейник собаки…; А на что сбор? 3-я штурмовая нуждается не в машинах оружии или дронах а в деньгах?!» - пишут под постом Астафьевой.

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