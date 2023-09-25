У Андрея Данилко прокомментировали шумиху, возникшую после того, как артист обнимался с российским шоуменом Рустамом Солнцевым.

На странице Андрея Данилко в Инстаграм, которая ведется от имени его сценического образа Верки Сердючки, был опубликован комментарий по поводу скандала.

У Данилко заверили, что повода для скандала не было, ведь Рустам Солнцев осуждает войну, развязанную Россией против Украины.

«Рустам Солнцев, как и многие другие благодарные зрители, заглянул после концерта к Андрею в гримерную поблагодарить за концерт и выразить уважение, они давно знакомы», - прокомментировали у Данилко этот визит.

Также в команде Данилко заверили, что у Солнцева антивоенная и антипутинская позиция. Так что ни о каком скандале речи идти не может.

«Просто кому-то нужно устраивать скандалы, чтобы не выпадать из медиа-пространства. А мы будем продолжать свое дело», - говорилось в комментарии.

Отметим, что сторону Андрея Данилко заняли многие украинцы. Мол, Солнцев действительно заслуживает уважения.

«Обожаю Андрея Михаловича и уважаю позицию Рустама Солнцева. Рустам живет в штатах с бывшей киевлянкой. Поддерживает Украину, в отличие от многих наших звезд»,

«Рустам хоть и россиянин, но живет он в США и искренне поддерживает Украину»,

«Андрей Михайлович очень умный и принципиальный человек. Слежу за Рустамом и знаю о его очень смелой и четкой позиции. Так в чем проблема?»,

«Рустам против войны, сознательный, порядочный, развитый, умный человек. Не трус. Не передергивайте. Такие связи и такое общение идут нам только на пользу»,

«Что вам стоит человека грязью облить..среди моих знакомых были люди, которые искренне ненавидели Украину жили и живут в Киеве, а Андрей столько сделал для военных столько помогал....Заметьте не собирал средства с людей, а тратил свои личные»,

«Люди, прекратите всюду искать зрадуо, опомнитесь. Существуют еще и дружеские отношения, и не надо туда совать нос».

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