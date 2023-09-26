Лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка напомнил, как с началом полномасштабного вторжения, некоторые артисты, ранее связанные с россией, изменили свою позицию и теперь высказывают поддержку Украине. Среди таких артистов нашлись Светлана Лобода и Вера Брежнева. Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка выразил свое отношение к их действиям.

Скрипка утверждает, что певицы совершили культурное преступление, и он считает, что часть ответственности за войну в Украине лежит на их совести. Из-за этого ему трудно прощать им их поступки.

Скрипка предлагает подходить к культурным преступлениям так, чтобы они не утрачивали актуальности со временем. Это позволит украинцам помнить действия известных личностей и избегать ошибок, которые совершались в прошлом.

"От того, что они 25 февраля переписали свои тексты на украинский, и от того, что они сейчас типа поддерживают Украину, их преступление не перестает существовать. И война в Украине — это, в частности, на их совести" - заявил Скрипка.

Ранее Скрипка рассказал, как из-за рашистов отменяли их выступления в Германии и Швейцарии. Музыкант посетовал, что на него идет атака сразу по двум фронтам.

"В Германии нам запретили, потому что я фашист, а в Норвегии мне пытались запретить, потому что я сотрудничаю с россиянами – это одновременно, это в одном туре одновременно такая атака была", - заявил Олег Скрипка.

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Напомним, Олег Скрипка смутил заявлением о роли путина.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка резко высказался об украинских гастролерах в РФ.