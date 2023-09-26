Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно выпустила очередную песню и поделилась деталями в Инстаграм, прокомментировала ситуацию в Одессе. Артистка на эмоциях высказалась в сети после ракетного удара российских оккупантов по портовому городу.

«Каждое утро сегодня – это настоящий подарок, и мы должны помнить, что наши защитники каждый день защищают нашу жизнь и безопасность. Спасибо вам за ваше мужество и отважность» - написала Каменских под постом.

В сети присоединились к словам Каменских и написали о наболевшем:

«Защищают🙏....отдают жизнь...; Какая красивая; Пусть день будет хорошим, раз ночь не удалась; Настя привет, а я в Бахмуте!; Страшно жить и страшно продолжать; Очень жаль людей под обстрелами, все стареем еще быстрее обычного» - пишут под постом Каменских.

Ранее Каменских подчеркнула, что в наши дни каждый украинец надеется на более светлое будущее, свободное от треволнений. Внутри каждого человека горит свет, и когда этот свет объединяется вместе более чем сорока миллионами украинцев, это придает им огромную силу, способную принести свет и процветание в жизнь каждого.

«Цветовая палитра клипа — это отображение эмоционального состояния каждого украинца этой осенью», - также добавила Каменских.

Последние новости Украины:

Напомним, Alyosha неожиданно заговорила о разводе с Тарасом Тополей и их проблемах: "Иногда все накапливается".

Как сообщала Politeka, Данилко за границей погулял с российским шоуменом.

Также Politeka писала, что "Заберите у нее гражданство!": Приходько громко высмеяла певицу, отправившуюся в рф петь украинские песни.