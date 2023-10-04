Актриса Ольга Сумская показала, во что превратился Днепр в Запорожье

Актриса Ольга Сумская показала, что произошло с рекой Днепр в Запорожье. Звезда поделилась кадрами в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Наш родной, обмелевший Днепр, Запорожье", - написала звезда.

На кадрах можно увидеть реку, которая имеет множество порогов, которые после взрыва на Каховской ГЭС стали видны намного больше. Как отметила Сумская, раньше можно было увидеть только верхушки их.

Стоит отметить, Ольга Сумская - известная 57-летняя украинская актриса, имеющая звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Ольга начала активно освещать войну в своем блоге. Не так давно артистка поделилась видео из Константиновки.

"Константиновка…Донеччина. Центральный рынок …Ужас…16 человек погибли и 28 травмированы. ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию.

Продолжается разбор завалов. Повреждены около 30 торговых павильонов.

Господи… Глубокие соболезнования семьям погибших…", - написала артистка под видео, где спасатели работают после обстрела.

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