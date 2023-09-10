Популярная украинская актриса Ольга Сумская впечатлила кадром из прошлого, украинцы сравнили ее тогда и теперь.

Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая ранее поделилась интересными деталями своей личной жизни, опубликовала также новый кадр в Инстаграм. В этот раз пост Сумская посвятила теме нашего кино и ее тоску по прошлым активным съемкам.

«С днем украинского кино!❤️🎥Еще будут роли…Верю!» - написала Ольга Сумская под архивным кадром.

Звезде удалось покорить не только обращением, но и самим фото, многие украинцы подметили, насколько хорошо выглядела тогда Сумская и ей для этого да не нужны были уколы красоты:

«На этом фото вы Ольга очень схожи с вашей младшей дочерью; Очень хорошее фото, май 1987 г., Вам 21 г., а Наталье 30, очаровательны😍; Красавицы сестры!!! Однозначно будут!

Какие же вы хорошие!!!; Как же хороши вы были тогда! А теперь еще лучше; Лучшие сестры и актрисы, мои любимые» - пишут под постом Сумской.

Ранее Ольга Сумская рассказала, что она сама сделала предложение своему будущему мужу, Виталию Борисюку. Это произошло после шести лет совместной жизни в гражданском браке, когда они почувствовали необходимость официально узаконить свои отношения. Они с Сумской даже взяли кольца взаймы, несмотря на тотальный дефицит, который царил в то время.

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