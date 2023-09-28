Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская в своих интервью признавалась, что ее первый муж актер Евгений Паперный немного злоупотреблял спиртным, пишет Politeka.net.

«Когда ты живешь в чаду, в этом угаре, и когда считаешь трезвые дни, это очень страшно и больно. Многие женщины меня поймут», - говорила Сумская.

Свою новую любовь Сумская встретила в театре – им стал актер Виталий Борисюк.

«Борисюка еще никто не превзошел в своем огне. Он боролся за меня неистово. Он мог прийти ночью, немного поддавши для храбрости. Мы жили тогда вдвоем в двухкомнатной квартире, Тоня маленькая, а он звонит в дверь в 4 утра. Женя открывает, стоит Борисюк немного поддатый, и говорит ему: "Уйди с дороги". И тут Жека хватает топор и кричит: "Порубаю…". Какой был ад. Потом все эти выяснения отношений в театре», - вспоминала Ольга Сумская, добавляя, что «страсти бушевали на 200 градусов».

Паперный не стал держать Сумскую и в ту же ночь актриса уехала с дочерью к Борисюку. Вместе они уже много лет. А с тех бурных времен остались воспоминания и многочисленные фото, одним из которых и поделилась Сумская на своей странице в Инстаграм.

На нем Ольга Сумская и Виталий Борисюк еще совсем молодые.

«Какие Вы все красавцы, молодые, невероятные! Наши, украинские, настоящие! Спасибо, что дарите свой талант и творчество нам уже долгие годы!»,

«Суперские! Оля, Вы красавица, такая очаровательная!»,

«Какая Вы красивая! И тогда хорошая, и сейчас»,

«Лихие 90-е…», «Неповторимый состав украинского кинематографа»,

«Боже, какие все красивые»,

«Таки все молодые, красивые и талантливые» , – комментируют пользователи соцсетей фото Сумской.

Отметим, что Ольга Сумская и Виталий Борисюк уже больше двадцати лет счастливы в браке. В этом союзе родилась их дочь Анна, которая тоже стала актрисой.

любопытно, что Борисюк, Сумская и ее бывший муж Паперный даже играют в одних спектаклях.

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