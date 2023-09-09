При этом Ольга Сумская советует девушкам не стесняться брать инициативу в свои руки, если мужчина долгое время не говорит необходимых слов.

Популярная украинская актриса Ольга Сумская поделилась интересными деталями своей личной жизни и призналась, что предложение от ее будущего мужа не пришло моментально. Информацию об этом она раскрыла в рамках участия в ток-шоу Владимира Остапчука, где гости обсуждают разные нестандартные темы.

Ольга Сумская рассказала, что она сама сделала предложение своему будущему мужу, Виталию Борисюку. Это произошло после шести лет совместной жизни в гражданском браке, когда они почувствовали необходимость официально узаконить свои отношения. Они с Сумской даже взяли кольца взаймы, несмотря на тотальный дефицит, который царил в то время.

"Мы взяли кольца взаймы, это был ужас, не делайте этого. Спустя время мы ссорились и были на развилке, нужно ли нам оформлять эти отношения. А, я поняла, что это те кольца вины и их надо избавиться и купить новые. Так и сделала, и вот тогда он сделал мне предложение торжественно красиво" - призналась Сумская.

При этом Ольга Сумская советует девушкам не стесняться брать инициативу в свои руки, если мужчина долгое время не делает предложение о браке. Важно быть готовой воспользоваться моментом, если вы чувствуете, что отношения серьезны и вы готовы к браку.

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