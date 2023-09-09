Популярная украинская актриса Ольга Сумская поделилась интересными деталями своей личной жизни и призналась, что предложение от ее будущего мужа не пришло моментально. Информацию об этом она раскрыла в рамках участия в ток-шоу Владимира Остапчука, где гости обсуждают разные нестандартные темы.

ольга сумская

Ольга Сумская рассказала, что она сама сделала предложение своему будущему мужу, Виталию Борисюку. Это произошло после шести лет совместной жизни в гражданском браке, когда они почувствовали необходимость официально узаконить свои отношения. Они с Сумской даже взяли кольца взаймы, несмотря на тотальный дефицит, который царил в то время.

"Мы взяли кольца взаймы, это был ужас, не делайте этого. Спустя время мы ссорились и были на развилке, нужно ли нам оформлять эти отношения. А, я поняла, что это те кольца вины и их надо избавиться и купить новые. Так и сделала, и вот тогда он сделал мне предложение торжественно красиво" - призналась Сумская.

При этом Ольга Сумская советует девушкам не стесняться брать инициативу в свои руки, если мужчина долгое время не делает предложение о браке. Важно быть готовой воспользоваться моментом, если вы чувствуете, что отношения серьезны и вы готовы к браку.

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