Певица Надя Дорофеева решила поболтать с фанатами. Звезда предложила задавать вопросы в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
"Спросите у меня что-то", - написала Надя Дорофеева.
"Как тебе в тренерском кресле этого сезона?", - написала фанатка.
"Этот сезон абсолютно другой. Мощный и эмоциональный. Он дался немного сложнее. Новые правила, обновленный состав. Не знаешь, чего ждать на каждом этапе. Я много нервничала за своих) Все увидите", - написала Надя в ответ.
Стоит отметить, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Знаменитость уже несколько лет является тренером "Голоса країни". Сразу же в первом сезоне, когда артистка пришла на проект, ее подопечный Сергей Лазановский прошел до финала и победил там. Не забывает Надя и об Инстаграм, где недавно поделилась фотографиями из Лондона.
"Я в таком прекрасном городе, но этот клубок боли в груди сжимает каждый раз, когда видишь как люди могут просто жить в своей стране и не думать о том, что снова угроза баллистики, дронов или бпла.
Лондон безгранично великолепен. Очень хочу сюда вернуться, но уже со спокойным сердцем, что дома все хорошо", - написала звезда.
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