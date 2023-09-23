Популярная украинская певица Христина Соловий, которой приписывают роман с украинским писателем Сергеем Жаданом, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз Христина Соловий опубликовала необычное видео, которым прямо озадачила украинцев.

Как видно, в новом ролике Христина Соловий запечатлена в интересной локации, среди высокой зелени. Если присмотреться, то можно заметить, что стоит артистка около разлогих кустов конопли. При этом на фоне звучит песня Христины Соловий "Шкідлива звичка".

В подписи к публикации Христина Соловий написала: "Где-то под Бахмутом".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Ты солнце просто!".

"Компрометирующее видео. Шалунья".

"Невероятные".

"Так вот, где муза музыкальная скрывается".

"И куст конопли".

"Девочка с изюминкой".

"А на концерте не пела эту песню, а песня хорошая, я ждал".

"Не сразу заметила".

"Это была любовь с первого взгляда".

"Люблю эту песню! Только сегодня слушала".

"Но ведь куст хороший".

"А я то думаю, откуда у тебя такие интересные тексты к песням".

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