Популярная украинская певица Христина Соловий, которой приписывают роман с украинским писателем Сергеем Жаданом, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз Христина Соловий опубликовала необычное видео, которым прямо озадачила украинцев.
Как видно, в новом ролике Христина Соловий запечатлена в интересной локации, среди высокой зелени. Если присмотреться, то можно заметить, что стоит артистка около разлогих кустов конопли. При этом на фоне звучит песня Христины Соловий "Шкідлива звичка".
В подписи к публикации Христина Соловий написала: "Где-то под Бахмутом".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Ты солнце просто!".
"Компрометирующее видео. Шалунья".
"Невероятные".
"Так вот, где муза музыкальная скрывается".
"И куст конопли".
"Девочка с изюминкой".
"А на концерте не пела эту песню, а песня хорошая, я ждал".
"Не сразу заметила".
"Это была любовь с первого взгляда".
"Люблю эту песню! Только сегодня слушала".
"Но ведь куст хороший".
"А я то думаю, откуда у тебя такие интересные тексты к песням".
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