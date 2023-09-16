Популярная украинская певица Христина Соловий, которой приписывают роман с украинским писателем Сергеем Жаданом, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз Христина Соловий опубликовала сторис, в которых обратилась к украинцам за помощью.

Как оказалось, Христина Соловий решила поддержать сбор своей подруги, близкий человек которой воюет. Певица рассказала, что ее подруга собирает для помощи 183 отдельного батальона ТрО. В своем посте Христина попросила украинцев присоединиться к сбору и напомнила, что маленьких донатов не бывает – помогут даже 10 гривен.

"Моя sofyushka_sofi регулярно помогает военным, которые сейчас выбаривают нашу свободу. Среди них 183 отдельный батальон ТрО, который сейчас в самом аду на Запорожском направлении. Это батальон близкого для Софии человека, поэтому я прошу вашей поддержки. Батальону нужна регулярная помощь. Ведь, как вы понимаете, на линии огня есть постоянные потери – и хорошо, когда их можно закрыть донатом, а не щитом. Ваши 10 гривен на важное дело очень нужны здесь", - обратилась Христина Соловий к своим поклонникам.

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