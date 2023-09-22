Певица Оля Полякова снова в центре веса, артистка представила свою новую песню «В твоих объятиях», но украинцы традиционно решили обратить внимание не только на композицию.

Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовав анонс, удивила многих внешностью на фото.

Поклонники Оли Поляковой выразили огорчение из-за того, что на снимке Полякова перестала быть похожей на саму себя и сравнили такую ​​ее внешность с Дорофеевой.

«На постере не Оля, а больше, как Дорофеева какая-то. Глаза не Оли, а глаза – это зеркало души. Оля, мы тебя любим, такой, какая ты есть. Не надо так менять внешность»,

«На фото – копия Дорофеева, для чего себя прямо так менять»,

«Обертка говорит: я бы хотела такой быть, но на самом деле я... Что за мода делать из себя того, кем ты не являешься. Как это помогает в реальной жизни?»,

«На фотке, как ребенок. Немного перебор с ретушью! Люблю тебя, Полякова, какая ты есть! Украинские песни - это бомба! Реву, пою, улыбаюсь!!! Твои песни - это жизнь!»,

«Что-то не то вообще», – комментируют поклонники Поляковой.

Впоследствии Оля Полякова опубликовала и сам клип. По словам певицы, он для нее особенный.

«Представляю особый для меня клип, режиссером которого стал Алан Бадоев, на песню автора и композитора Ольги Бажаны "В твоих объятиях". Новая видеоработа выполнена в минималистическом стиле и полна драматического символизма…», - рассказала Полякова.

По словам певицы, история призвана вдохновить не только украинок, которые ждут своих мужчин с войны, но и самих военных, которые всегда должны помнить, что без них жизнь любимых людей превращается в пустыню.

Съемки проходили под Киевом летом. Специально для съемок клипа режиссерская команда выкопала в поле большую яму в виде воронки от авиабомбы.

«Очень мощный клип. Но лучше, чтобы его не было. Никогда…»,

«Лучшая Ваша песня за всю карьеру, а клип вообще разрывает сердце в клочья», - комментируют кадры пользователи Инстаграм.

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