Популярная украинская певица Оля Полякова поделилась отрывком из нового клипа, который создала вместе с Аланом Бадоевым. По словам Поляковой, видеоработа выполнена в минималистическом стиле и полна драматического символизма.

«История призвана вдохновить не только украинок, ожидающих своих мужчин с войны, но и самих военных, которые всегда должны помнить, что без них жизнь любимых людей превращается в пустыню.

Специально для съемок клипа режиссерская команда выкопала в поле большую воронку в виде воронки от авиабомбы» - написала Полякова.

В сети оценили по-своему, не забыв посмеяться над Поляковой и намекнув на ее высмеивание ранее стиля Тины Кароль:

«Почетный вымпел «плакальщицы» плавно переходит… переходит плавно… Оле Поляковой!» - написал один из пользователей. Сама Полякова также ответила на комментарий.

«А Тина уже ныть перестала?; Нет, просто засиделась она на этом почетном месте, надо же и другим немножко!)); почетное место «пустая голова» - ваше; а что продолжать скакать со шлепками ?; ирония дна… Тина потеряла молодого человека. Сейчас четверть страны плачут по тому же поводу» - поделились в сети.

Ранее популярная певица Оля Полякова рассказала о своем печальном отдыхе, проведенном в ночь на 19 сентября в Одессе. В этот момент город столкнулся с очередной атакой со стороны российских оккупантов, которые использовала беспилотные летательные аппараты для своих агрессивных действий.

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Напомним, Полякова задела украинцев за живое тяжелой темой: "Слезы не сдержишь...".

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