Надя Дорофеева, Оля Полякова и другие украинские артисты получили в свой адрес новую порцию критики за свои "грехи".

На этот раз критика в адрес Дорофеевой, Софии Ротару, Оли Поляковой прозвучала из уст украинского рэпера, а ныне и военнослужащего ВСУ Александра Ярмака.

Так, рэпер возмутился поведением артистов, еще недавно выступавших на Дне Независимости. Мол, где они были после начала полномасштабной войны.

«Все народные артисты, которые выступали на Дне Независимости… Поляковы, Монатики, Дорофеевы, где они были с начала полномасштабного вторжения? Они рассматривали эту страну как среду, в которой можно улучшить свое финансовое положение. А не как место, за которое готовы сражаться, рисковать своей жизнью», - высказался Ярмак в интервью.

По словам военнослужащего ВСУ, «те, кого награждал президент до 2022 года», уехали из страны после первых взрывов. А кое-кто и раньше.

Также Ярмак напомнил, как в 2021 году Ротару вместе с другими украинскими артистами получила награду "Национальная легенда". Отличием президент наградил композиторов, поэтов и спортсменов ко дню 30-летия Независимости Украины. Но рэппер до сих пор не понимает, как можно было награждать Софию Ротару.

Ведь Ротару в 17-м году выступала перед Кадыровым на его дне рождения.

«Это публичное мероприятие, и она еще поет ему украинскую песню. Кадыров, который с 14 года отправляет убивать украинцев!» – говорит Ярмак.

Отметим, что после полномасштабного военного вторжения России в Украину София Ротару исчезла из публичного пространства, не дает никаких интервью, очень редко появляется в соцсетях. По некоторым данным, Ротару уехала за пределы Украины.

Комментируя заявления Ярмака, некоторые пользователи соцсетей отметили, что если бы Полякова, Дорофеева, Монатик и другие артисты не любили Украину, они бы из нее уехали и не вернулись.

«Если бы они рассматривать страну для улучшения финансового положения, они бы свалили в РФ давно»,

«Уважаю эту личность, но что он ожидал от Нади и Оли, если не ошибаюсь Надя и Оля поддерживают Украину с 24 февраля. Или он хочет, чтобы они взяли в руки оружие?» .

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