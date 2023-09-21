Тарас Цымбалюк в разговоре с Машей Ефросининой объяснил, почему украинцы больше критикуют певцов и певиц, которые раньше пели на русском, а теперь перешли на украинский, чем актеров, игравших в сериалах и фильмах для российско-украинского рынка.

По мнению Тараса Цымбалюка, музыка – это более проникающая вещь.

«Люди ее слушают везде, хотят они того или не хотят. В торговых центрах, такси. Кстати, был такой случай, кто-то мне сказал: «Я не хочу больше слушать Дорофееву, она пела на русском языке, а я хочу подпевать ей все-таки на украинском». А я говорю: «Так ты же раньше подпевал на русском». Вы же раньше слушали все это взахлеб», - напомнил украинцам Тарас Цымбалюк в интервью Маше Ефросининой .

По словам актера, масштабная критика в адрес таких артистов это скорее «стадный инстинкт диванных критиков».

Объясняя, почему общественность больше критикует певцов, чем актеров, Тарас Цымбалюк высказал предположение, что это связано с меньшей популярностью актерского комьюнити по сравнению с музыкальным.

«Поэтому нам и меньше досталось. Нас, по сути, и меньше знают… Украинцы все это время делали популярными российских актеров. Поэтому так получилось, что нас никто не знает. Стас Боклан снимается 40 лет в кино, у него 20 тысяч подписчиков в Инстаграмме. Приезжает какая-то тик-токерша из России – у нее четыре миллиона», - отметил Тарас Цымбалюк.

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