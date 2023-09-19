В семье певицы Оли Поляковой произошли неожиданные перемены, о них рассказала сама артистка.

Оля Полякова решила ответить на некоторые вопросы поклонников, пишет Politeka.net.

Одно из них касалось и старшей дочери Оли Поляковой.

«Маруся уехала из Англии, уже не будет там учиться. Пока учится в Киевской музыкальной академии имени Чайковского, в Киеве. На композиторском отделении. Готовится к чему-то очень крутому», – заверила Полякова.

К чему именно – Оля Полякова решила пока не раскрывать.

«Скажу вам позже», – заверила Полякова.

Напомним, еще год назад старшая дочь Оли Поляковой поступила в музыкальный университет BMus, расположенный в Лондоне.

Ранее сама дочь Поляковой рассказала, что ее отказ от учебы в Лондоне связан с любовью.

«Я отказалась от учебы за границей ради парня», – призналась девушка.

Некоторые пользователи соцсетей выразили уверенность, что это ошибка.

«В результате это будет самой большой ошибкой»,

"Я тоже так сделала!",

"О! Моя дочь также отказалась ехать учиться за границу, потому что любофффффф" , - пишут пользователи соцсетей в комментариях.

Напомним, что у Оли Поляковой две дочери. Младшую Алису после полномасштабного военного вторжения России в Украину отправили также учиться в Великобританию.

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Также напомним, что Полякова рассказала, как ее жестоко разыграли дочери.

Продюсер Оли Поляковой ответил, можно ли стать звездой без денег.