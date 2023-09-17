Певица в настоящее время совместно с ее командой работает над разрешением ситуации с организаторами мероприятия.

Тренер, участвующая в шоу "Голос країни-13", Надя Дорофеева, внезапно вынуждена была отменить свой сольный концерт в Вене всего за несколько часов до его начала.

Это неожиданное объявление о переносе мероприятия артистка разместила в своих Instagram Stories, что вызвало разочарование среди ее поклонников. С сожалением Надя Дорофеева рассказала, что причиной отмены стало нарушение технического оборудования, необходимого для проведения концерта.

Дорофеева пояснила, что организаторы мероприятия не смогли предоставить необходимую аппаратуру, включая микрофоны и соответствующие кабели, к моменту ее прибытия на концертную площадку.

"У нас полностью не выполнен технический райдер. Это значит, что мы просто не должны звучать. Даже микрофонов моих нет, кабелей нет, которыми мы можем все подключить. Боже, какой это треш!" - с негодованием высказалась Дорофеева.

Ранее Надя Дорофеева, находясь в красном кресле тренера «Голос страны», устроила разборки с коллегой и другим тренером. Дело в том, что участник известного дуэта Dobryva, Эдгар Енокян, принял вызов и выступил на сцене "Голосу країни-13". При первых же нотах его выступления, Надя Дорофеева и Иван Клименко нажали на красные кнопки, выразив желание быть его наставниками.

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