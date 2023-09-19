Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны полностью украинизировалась, спалив кокошник и обновив репертуар, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда едва ли не впервые решила ответить на вопросы поклонников в своих сторис.

Как оказалось, Оля Полякова ехала на концерт в Одессу, и чтобы скоротать время в дороге, выложила окошечко для поклонников, где все могли задать свои вопросы, на которые она тут же начала отвечать.

Так, среди прочего Оля Полякова получила вопрос, а будет ли выступать и выпускать песни, когда ей исполнится 90 лет.

На это артистка с иронией ответила: "Ну, до 90 лет нужно еще дожить. Заслужить дожить до 90 лет. И быть еще в силах, и в здоровье, и в энергии, с нашим стрессом, с нашим образом жизни, не знаю, возможно ли это. Поэтому… увидим".

Кроме того, Оля Полякова честно ответила на вопрос о своих тренировках и частоте занятий спортом: "Должна вам признаться, что я ленивая ж*па сейчас. Меня спасают концерты, вот сегодня еду в Одессу, то есть два часа у меня будет серьезное кардио. И еще завтра в Виннице серьезное кардио. Поэтому, когда я работаю, я практически не тренируюсь. Но нужно тренироваться хотя бы два раза в неделю. Это нужно".

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