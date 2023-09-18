Известная певица Оля Полякова рассказала, что ее старшая дочь Маша теперь будет жить отдельно от всей семьи.

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны полностью украинизировалась, спалив кокошник и обновив репертуар, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала в сторис кадры, как приехала на квартиру старшей дочери Маши.

Как известно, 18-летняя дочь Поляковой после обучения в Лондоне внезапно вернулась в Киев и поступила в консерваторию. Теперь, как оказалось, Маша Полякова живет одна, она поселилась в бывшей квартире бабушки – свекрови Оли Поляковой.

Судя по видео, которое выложила Оля Полякова, квартира выглядит очень скромно, с обычной мебелью и без излишней роскоши. Однако Маша в ней уже хорошо обжилась и чувствует себя, как дома.

"Так, я приехала к Маше. Маша у меня теперь живет одна – в квартире моей прекрасной Фирочки Семеновной. Маша мне тут гадала на картах", - рассказала Оля Полякова на видео.

Тем временем Маша Полякова была занята проведением необычного ритуала над звездной мамой, чтобы снять с нее негативную энергию. Девочка подожгла какой-то сверток и начала ходить вокруг певицы, окутывая ее дымом.

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