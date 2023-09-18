На ютуб-канале "Голосу країни" опубликовали фрагмент нового выпуска европейского сезона шоу, в котором показали историю 21-летней певицы Александры Ройко, которая раньше работала с тренером проекта Иваном Клименко.

Как только Александра вышла на сцену и начала петь, Иван Клименко узнал с первой секунды ее необычным голос и тут же нажал кнопку. Позже к нему присоединилась Надя Дорофеева. Как отметила Юлия Санина, участница очень необычно умеет управлять своим голосом.

Александра Ройко, Голос країни, скриншот: YouTube

Несмотря на то, что Александра выбрала для слепых прослушиваний нежную колыбельную, которую спела почти детским тембром, она убедила тренеров, что умеет петь разные песни разными голосами. И тут же продемонстрировала это по просьбе Артема Пивоварова, сымпровизировав фрагменты песен всех тренеров.

Этим Александра Ройко еще больше поразила звездных тренеров, и Иван Клименко тут же начал упрашивать девушку идти к нему в команду, обещая, что поработает над ее репертуаром и поможет пробиться на большую сцену.

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