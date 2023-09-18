На ютуб-канале "Голосу країни" опубликовали фрагмент нового выпуска европейского сезона шоу, в котором показали историю 21-летней певицы Александры Ройко, которая раньше работала с тренером проекта Иваном Клименко.

Как только Александра вышла на сцену и начала петь, Иван Клименко узнал с первой секунды ее необычным голос и тут же нажал кнопку. Позже к нему присоединилась Надя Дорофеева. Как отметила Юлия Санина, участница очень необычно умеет управлять своим голосом.

Несмотря на то, что Александра выбрала для слепых прослушиваний нежную колыбельную, которую спела почти детским тембром, она убедила тренеров, что умеет петь разные песни разными голосами. И тут же продемонстрировала это по просьбе Артема Пивоварова, сымпровизировав фрагменты песен всех тренеров.

Этим Александра Ройко еще больше поразила звездных тренеров, и Иван Клименко тут же начал упрашивать девушку идти к нему в команду, обещая, что поработает над ее репертуаром и поможет пробиться на большую сцену.

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