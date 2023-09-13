Участником "Голосу країни" стал автор хита, который был популярным во время блекаутов.

На ютуб-канале "Голосу країни" появился фрагмент выпуска нового сезона, в котором показали историю молодого украинского исполнителя Эдгара Енокяна, который в свое время прославился хитом о блекаутах "Світло є чи нема".

Собственно, именно эту песню Эдгар выбрал для слепых прослушиваний на "Голосе країни". И надо сказать, что произвел впечатление – Надя Дорофеева с первых секунд нажала на кнопку и развернулась к участнику. Вслед за ней повернулся к Эдгару продюсер Иван Клименко.

Как оказалось, Надя Дорофеева просто узнала песню, а вот Иван Клименко уже давно знаком с творчеством Эдгара Енокяна и даже подписан на него в соцсетях.

По словам Эдгара, песня "Світло є чи нема" была создана, собственно, во время отключений света. Он создал ее со своим другом и партнером по дуэту DOBRYVA, чтобы поднять настроение украинцам, когда из-за обстрелов РФ люди часто сидели без света. И этот трек стал настоящим хитом в тик токе.

Стоит отметить, что несмотря на настоящую борьбу за участника между Дорофеевой и Клименко, Эдгар Енокян решил пойти в команду Нади.

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