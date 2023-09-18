Продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский в подкасте со Славой Деминым объяснил, почему Таисия Повалий стала предательницей, хотя могла быть иконой украинской музыки.

По словам продюсера, Таисия Повалий, ее образ и музыка – это был такой стопроцентный архетип Украины, украинской женщины, но теперь она второсортная певичка в россии.

"Таисия Повалий была бы иконой украинской музыки, вот она была, ну просто вот одним взглядом, одним тембром, одним звуком, она отвечала полностью этой душе украинской, это была бы икона украинская, ну легенда. И превратиться просто в какую-то заурядную русскую певицу. Ну это для меня чудо", - говорит Михаил Ясинский.

По его словам, Повалий стала предательницей сознательно, и это не только ради денег, но и ради престижа и достижения этого "предела мечтаний" – покорить Москву. Ведь в свое время российский шоу-бизнес считался центром индустрии.

"Это развитая индустрия, это мир, который собирал со всей огромной страны, с одной шестой части мира самых талантливых, самых умных, тех, кто проходили конкуренцию. Такая, знаешь, экосистема, в которой быть было очень почетно и очень престижно. Я, когда говорю о том, ради чего все это, вот ради определенного состояния, до которого ты тяготишь всю свою жизнь,", - объяснил Михаил Ясинский.

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