Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" рассказал, как певица-предательница Таисия Повалий развлекала оккупантов и коллаборантов в Луганске.

"Звание "чмоня недели" на этот раз получает Таисия Повалий, которая поехала в оккупированный Луганск. Тетя Тая приехала туда не просто так, а для того, чтобы поддержать "мальчиков, которые обождают" и выступила на открытии мемориала тех, кто воевал против украинцев", – заявил Слава Демин.

Таисия Повалий выступала на открытии обновленного мемориального комплекса "Острая Могила", который реконструировали по поручению путина. При этом Повалий, родившуюся в Киевской области, представили как "народную артистку Ингушетии", и она была не единственной "звездой" на мероприятии.

"Вместе с Таюской туда еще притолкались другие прихлебатели, которым параша платит определенные бонусы за поддержку: кому-то деньги, а кому-то еще что-то. Вот, например, Лариска Долина, которая, кстати, детство провела в Одессе, ну и еще пару малоизвестных нам чм*рей. А насчет Таи мне вот интересно одно: она уже продала свою недвижимость в Киеве или все еще ждет, пока Киев возьмут за три дня?", - добавил Слава Демин.

Ранее певица Анастасия Приходько прокомментировала скандальное выступление Таисии Повалий на пропагандистском концерте "Время героев" в Уфе. Артистка убеждена, что для Повалий путь в Украину закрыт навсегда и добавила: "А, кстати, где ее сын? Она же здесь его оставила. А что она будет говорить, когда его мобилизуют?".

Последние новости Украины:

Напомним, актер Константин Войтенко впервые ответил на обвинения в насилии: подробности скандала.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова рассказала о страшном инциденте во время беременности.

Также Politeka писала, что Сергей Бабкин удивил заявлением о языковом вопросе и своем переходе на украинский.