В прошлом эфире на "Голос країни" пришел военнослужащий ВСУ Миша Панчишин, который был в самом аду войны. Парень, которого знают под творческим позывным PTASHKIN не только воевал, но и ездил на позиции со своими выступлениями, а теперь покорил еще и сцену "Голосу країни".

В одном из своих интервью на ютуб-канале "Alina Sandul", Миша Панчишин рассказал, что сделает после победы Украины, в которой он точно уверен. Так, на этот вопрос парень внезапно ответил: "Женюсь". По его словам, это первое, что пришло в голову.

"Не знаю, это такое самое стабильное, что у меня в голове существует. Когда ты уже все, все в жизни сделал и можно уже жениться. Много чего попробовал, много, где был, много чего сделал, не хватает только жениться", - рассказал Миша Панчишин.

По словам участника "Голосу країни", дома его ждут родители, а вот возлюбленной у него, похоже, нет. Кроме того, Миша Панчишин рассказал, что у него еще с 2014 года воюет старший брат. И как признался парень, только сейчас, после того, как побывал на фронте, он начал лучше понимать своего брата.

Отметим, что на сцене "Голосу країни" PTASHKIN исполнил авторскую песню "Невідомий герой", которую он написал вместе со совими побратимами, и посвятил всем украинским героям-защитникам. К слову, к Мише повернулись все четыре тренера, но он отдал свое предпочтение Артему Пивоварову, который очень рьяно за него боролся.

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