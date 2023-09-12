На ютуб-канале "Голосу країни" появился фрагмент выпуска нового сезона, в котором показали историю молодого украинского воина, ветерана войны Миши Панчишина. Парень прекрасно поет и решил попробовать свои силы в европейском сезоне "Голосу країни", представив авторскую песню.

По словам Михаила, сидя в окопе, когда оккупанты взяли их подразделение в кольцо, он пообещал себе, что если выживет, то сделает так, чтобы об этой боли войны не забыл никто. Свою историю воин с творческим позывным Ptashkin рассказал на сцене "Голосу країни", а затем спел песню "Невідомий герой".

Надо сказать, что тренеры бурно отреагировали на выступление Михаила Панчишина. Сначала свои кресла развернули Артем Пивоваров и Юлия Санина, а под конец композиции и двое других тренеров – Иван Клименко и Надя Дорофеева. И в этот же момент началась борьба за участника, в которой очень эмоционально проявил себя Артем Пивоваров. Он буквально вскочил и встал прямо в кресле, и начал общаться с участником. Всем тут же стало понятно, что именно в команду Пивоварова пойдет Ptashkin.

Однако, слово взяла и Надя Дорофеева, которая со слезами на глазах обратилась к Михаилу Панчишину и всем украинским воинам, которые защищают Украину, со словами благодарности.

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