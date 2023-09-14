Популярная украинская певица Оля Полякова, которая вместе с Машей Ефросининой выпускает развлекательное шоу на ютуб "Взрослые девочки", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Оля Полякова похвасталась поклонникам, как радует себя отдыхом в сентябрьские солнечные дни.

Похоже, Оля Полякова решила не ездить ни на какие курорты, а утроить себе релакс в загородном особняке под Киевом. Как ранее показывала певица, здесь у нее не только есть зона для отдыха с бассейном, природным озером и чанами, но и хозяйство, где она держит коз, варит сыр, сама делает сидр и выращивает разные овощи на грядках.

На кадрах Оля Полякова сначала показала себя в купальнике, без макияжа и с распущенными растрепанными волосами. Затем повернула камеру и продемонстрировала красивый пейзаж с озером и сосновым лесом вокруг. Также Оля Полякова сняла на камеру, как плавает в бассейне и принимает солнечные ванны.

"Классный день. Ловите последние лучи солнышка", - говорит Оля Полякова в одной из своих сторис.

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