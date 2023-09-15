Популярная украинская певица и жена Потапа Настя Каменских, которая оскандалилась недавним интервью у Маши Ефросининой, поделилась в Инстаграм о том, почему часть своих песен не будет переводить на украинский. Также Каменских оправдалась, почему ранее у нее было довольно мало песен на украинском языке, а теперь она решила перевести довольно популярные композиции.

«Проект NK всегда стремился к разнообразию и созданию музыки и контента на разных языках. У меня всегда были песни как на украинском, испанском, так и на английском языках. И несмотря на то, что в моем репертуаре всегда было много песен на украинском, есть песни, которые очень полюбились слушателям, их всегда ждут.

Поэтому конечно я и сама испытала желание, чтобы все они зазвучали на украинском. На моих концертах зрители уже давно слышали все песни в обновленном варианте» - заявила Каменских.

«Честно говоря хорошо, но уже совсем не то( , нужно сразу создавать хиты на украинском, чтобы потом не перерабатывать; когда закончится война, наши певцы на своих концертах будут петь и на русском языке, увидите; Ну, почему раньше не могли сразу петь по-украински, это шикарно звучит» - подметили Каменских украинцы в ответ.

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