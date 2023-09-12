Известный телепроект «Танцы со звездами» вернется к украинским зрителям, продюсер раскрыл когда.

Шоу «Танцы со звездами» обожают многие украинцы, поэтому неудивительно, что его возвращения ждут, пишет Politeka.net.

В 2021 году состоялся восьмой сезон шоу «Танцы со звездами, а в его суперфинале за победу соревновались актер Артур Логай и Анна Карелина, олимпийская чемпионка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар и актер Константин Войтенко с Роксоляной Маланчук.

Пары финалистов показали по три танца и победу одержали Артур Логай и Анна Карелина. Тогда Логай рассказывал, что только единственный участник восьмого сезона «Танцы со звездами» не поздравил их с победой.

"Кажется, только Алексей Суровцев. Это его дело, меня это вообще не смущает. Лучше искренне не подойти, чем неискренне подойти и поздравить. Так что спасибо, что не подошел и за искренность", – говорил победитель «Танцы со звездами» Артур Логай.

И вот стало известно, стоит ли ожидать нового сезона «Танцы со звездами», который станет девятым.

Креативный продюсер проектов "Голос", "Голос. Дети», «Танцы со звездами», «Маскарад», «Lip Sync Battle» Владимир Завадюк ответил на вопрос: «Чтобы вы делали, если бы миллион людей написали: "Верните «Танцы со звездами»?":

«Мы уже думаем о возвращении «Танцев со звездами», но после войны».

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