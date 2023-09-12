Жена Юрия Ткача из "Квартал 95" Виктория решила пойти на перемены в своей жизни. Об этом звезда рассказала в своем Инстаграм.

Как можно увидеть на кадрах, жена звезды решила пойти в тату-салон. Там Виктория заказала себе новый рисунок, который мастер делал прямо на камеру.

"А у меня личная медитация", - написала лаконично Виктория в сторис.

Стоит отметить, Виктория - танцовщица и жена юмориста Юрия Ткача из "Квартал 95". У звездной пары есть дочь Лиза, которая несколько лет назад пошла в школу. Звездное семейство, как и другие знаменитости, поддерживают Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.А недавно Виктория Ткач отметила свой 32-й день рождения. Звезда поделилась ярким постом в этот день в своем Инстаграм.

"Сегодня мне 32! Возраст, когда уже пофиг что тебе не 20, но немного страшно уже летящий 4-ый десяток. Возраст, когда я еще нахожу общий язык с молодежью, но уже неплохо понимаю пенсионеров. Я благодарю жизнь за себя сегодняшнюю. Спасибо за все свои ошибки и уроки жизни! Спасибо за досягаемость целей, даже когда кажется что это невозможно!", - написала Виктория.

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