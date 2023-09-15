Известная певица Настя Каменских поделилась в Инстаграм кадром с личными замечаниями и столкнулась с своеобразной реакцией украинцев.

Популярная украинская певица и жена Потапа Настя Каменских, которая оскандалилась недавним интервью у Маши Ефросининой, старается делиться в Инстаграм различной информацией не о личной жизни. Каменских избегает любой темы о семье, так как ее и мужа Потапа постоянно критикуют из-за бегства в Испанию.

Настя Каменских вернулась домой и сразу принялась записывать клипы с украинской тематикой и ообращениями к поклонникам, всячески игнорируя вопросы о том, почему сбежавший Потап не вернулся. Сейчас Каменских старается делиться в Инстаграм различными бытовыми фото и темами, но все фото без Потапа.

«Когда я общалась с выпускниками образовательного лагеря "Мне удалось!" для подростков-переселенцев, мы разговаривали на разные темы, делились опытом и переживаниями и сейчас эти воспоминания вдохновили меня поделиться и с вами тем, что вдохновляет и поддерживает» - поделилась Каменских.

В сети же отреагировали по-своему:

«Потап уже поехал защищать Украину? Или ты и он поддерживаете русскофашистов?; А я читаю сейчас книгу «Богатый папа, бедный папа»; никогда не любила поверхностных людей, люблю читать;

Настюш, сил тебе, оттолкнись, что есть силы и взлети еще выше своего лица; Настя, отпусти уже Потапа страну защищать».

Последние новости Украины:

Напомним, Жена Ткача из "Квартал 95" решилась на кардинальные изменения своего тела: "У меня личная...".

Как сообщала Politeka, Возвращение "Танцев со звездами": продюсер раскрыл, когда выйдет новый сезон.

Также Politeka писала, что Из окопов на сцену: воин на "Голосе країни" заставил Пивоварова вскочить с места, а Дорофееву рыдать.