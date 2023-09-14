Популярная украинская певица и блогерша Анна Тринчер, которая с начала войны остается в Украине и продолжает выступать на сцене, попала в неловкое положение. Недавно певица выступала на свадьбе, и мероприятие проходило в месте, где неожиданно возникла импровизированная сцена.

Анна Тринчер была одной из специальных приглашенных артистов, и она чувствовала благодарность молодоженам за возможность исполнить свои песни в такой важный день. По словам певицы, атмосфера была невероятно заряжена положительной энергией. Однако с ней приключился неловкий случай.

В какой-то момент Анна Тринчер решила спуститься со сцены, чтобы петь среди приглашенных гостей, но в этот момент она была на высоких каблуках. И, спускаясь по лестнице, она немного потеряла равновесие и пришлось приложить усилия, чтобы не упасть. Тринчер, лишь частично смогла сохранить свое равновесие и избежать полного падения, но ей пришлось резко спуститься со сцены.

"Я просто очень отдана своей профессии. Всегда очень переживаю перед выходом, даже пью успокоительное"- призналась Тринчер.

Также Анна Тринчер поделилась в сторис забавными кадрами, на которых показала свой вид после суток в поезде.Похоже, эти фотографии Анна Тринчер сделала после пробуждения, проведя ночь в поезде.

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