Популярная украинская певица и блогерша Анна Тринчер, которая с начала войны остается в Украине и продолжает выступать и выпускать новые песни, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Анна Тринчер поделилась в сторис забавными кадрами, на которых показала свой вид после суток в поезде.

Похоже, эти фотографии Анна Тринчер сделала после пробуждения, проведя ночь в поезде. На кадрах звезда выглядит сонной и уставшей, а ее лицо без макияжа и очень оттекшее.

По словам певицы, ей кажется, будто она никогда так плохо не выглядела, как после этого путешествия в поезде.

"Я не знаю, как я пережила эту ночь", - подписала одну из сторис Анна Тринчер.

"Сутки… Сутки в поезде… Боже, мне кажется, что хуже я не выглядела в своей жизни", - написала во второй сторис артистка, демонстрируя опухшее лицо.

Но в то же время Анна Тринчер смело заявила, что она не боится себя показывать поклонникам даже в таком виде. Это при том, что фанаты привыкли видеть артистку при полном параде – она почти всегда в красивых нескромных нарядах, с идеальной укладкой и яркими макияжами.

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