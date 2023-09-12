Популярная украинская телеведущая и жена кинопродюсера Юрия Горбунова Катя Осадчая, которая вместе с мужем стала ведущей европейского сезона шоу "Голос країни" в Польше, часто делится с аудиторией подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз Катя Осадчая показала фото из Киева и поделилась своим мыслями.

Как видно, на фотографиях в сторис Катя Осадчая позирует у Днепра. Похоже, там у нее проходили какие-то съемки. Судя по всему, телеведущая только вернулась в Киев из Варшавы, где проходят съемки "Голосу країни".

На одной из сторис Катя Осадчая показала красивый осенний вид на Днепр. А на второй сторис уже сама позирует на фоне речного пейзажа в центральном районе украинской столицы.

"Каждый раз смотрю на Днепр без кораблей и думаю о нашей прошлой мирной жизни", - поделилась своими размышлениями Катя Осадчая.

Ранее мы писали, что телеведущая рассказала, с кем оставляет детей на время командировок в Польше, где сейчас проходят съемки европейского сезона "Голосу країни". Так, Катя Осадчая рассказала, что на время отъездов они с мужем оставляют двоих сыновей у бабушки. Однако, телезвезда не уточнила, чья это мама – ее или Юрия Горбунова.

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