Популярная украинский актер, звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который в недавнем интервью признался, что боится получить повестку, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Тарас Цымбалюк поделился необычным фото и поздравил коллег с профессиональным праздником.
Как видно, на новой фотографии Тарас Цымбалюк предстал в необычном гриме, он выглядит как пожилой седой мужчина с густой бородой и усами. При этом молодость выдает пронзительный острый взгляд и руки на переднем плане, на что обратили внимание поклонники.
В подписи к публикации Тарас Цымбалюк написал: "С днем украинского кино". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото, которое показал Тарас Цымбалюк:
"Хороший дедушка! С праздником!".
"С праздником! Крутой образ".
"Батя украинского кино".
"Вау! С праздником! Горжусь!".
"Тарас Васильевич, Вам очень подходит этот образ".
"Вот вас загримировали! Магия кино! Поздравляю!".
"Ого, прям Тарас Бульба".
"Очень хочется посмотреть сериал. Поздравляем!".
"Тарас, вы красивый сейчас, а с возрастом будете еще привлекательнее. Вам подходит этот образ".
"Вот грим, даже и не узнала вас. Вы очень крутой актер".
"Почтенный дед Тарас".
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