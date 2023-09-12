Популярная украинский актер, звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который в недавнем интервью признался, что боится получить повестку, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Тарас Цымбалюк поделился необычным фото и поздравил коллег с профессиональным праздником.

Как видно, на новой фотографии Тарас Цымбалюк предстал в необычном гриме, он выглядит как пожилой седой мужчина с густой бородой и усами. При этом молодость выдает пронзительный острый взгляд и руки на переднем плане, на что обратили внимание поклонники.

В подписи к публикации Тарас Цымбалюк написал: "С днем украинского кино". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото, которое показал Тарас Цымбалюк:

"Хороший дедушка! С праздником!".

"С праздником! Крутой образ".

"Батя украинского кино".

"Вау! С праздником! Горжусь!".

"Тарас Васильевич, Вам очень подходит этот образ".

"Вот вас загримировали! Магия кино! Поздравляю!".

"Ого, прям Тарас Бульба".

"Очень хочется посмотреть сериал. Поздравляем!".

"Тарас, вы красивый сейчас, а с возрастом будете еще привлекательнее. Вам подходит этот образ".

"Вот грим, даже и не узнала вас. Вы очень крутой актер".

"Почтенный дед Тарас".

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