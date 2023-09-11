Жена известного украинского исполнителя Дмитрия Монатика Ирина, которая с начала войны выехала с мужем и детьми за границу, а не так давно они все вместе вернулись домой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз жена Монатика поделилась милыми фото, на которых показала подросших сыновей и похвасталась обновками.

Как видно, на одном из фото Ирина Монатик запечатлела себя в зеркале, а на переднем фоне видно подросших за время войны мальчишек. Судя по снимку, пока мама хвастается обновкой в виде модного спортивного костюма, дети заняты играми на планшетах.

В подписи к публикации Ирина Монатик написала: "Очень горжусь нашими невероятно талантливыми украинцами, создавшими суперстильную коллекцию. Не пропустите".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию жены Монатика:

"Классный костюм, но не для зарплаты украинцев! Можно сделать цену ниже! Тем более в такое тяжелое для народа время".

"Я обожаю эту семью".

"Красивая очень".

"Позитивный человечек".

"Ируся, красавица! Я так хочу этот костюм!".

"Красавица".

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