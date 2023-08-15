Об этом она рассказала на канале «UKRAINE THE BEST».

«Когда еще до 24 февраля нагнетались все эти новости, мнения, конечно, мы готовили списки для эвакуации произведений, это было очень сложно, потому что коллекция очень большая, коллекция ценная, дорогая, и выбрать из нее наиболее ценные произведения было просто нереально, очень тяжело. Ты не знал, по какому принципу ориентироваться, по векам или по художникам», - отмечает Евгения Артеменко.

Еще до полномасштабного вторжения, рассказывает гостья программы, они больше вспоминали опыт коллег киевской картинной галереи, на долю которых выпала Вторая мировая война, потому что они уже своей деятельностью и работой давали определенные инструкции, как действовать теперь. В частности, объясняет она, сохранилось много воспоминаний, как во время Второй мировой войны занимались организацией эвакуации произведений в тыловом районе, какой это трудный процесс выбора между совершенно равноценными произведениями.

«Поэтому мы почувствовали себя людьми Второй мировой войны, нашими коллегами. Конечно, когда началась война, произошло полномасштабное вторжение, директор был первым, кто приехал в музей, и с начала 24 февраля он пробыл у музеев, живя там 66 дней, он буквально заступил на круглосуточную вахту», - рассказывает Евгения Артеменко.

По ее словам, Попечительский совет тоже в это время помогал даже определенным питанием, упаковочными материалами, потому что в это время все научные, технические сотрудники, несмотря на риск похода на работу в музей, поскольку улицы были безлюдны, слышались ракетные обстрелы, все равно ходили в музей, упаковывали произведения, перемещали и охраняли их, это большая храбрость и работа.

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