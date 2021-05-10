На трассе Киев - Чоп произошло смертельное ДТП

Об этом говорится в управлении ГСЧС в Ровенской области.

Авария с участием Mercedes-Benz Sprinter и Audi произошло в Ровенском районе на трассе Киев-Чоп.

"Спасатели провели деблокирование травмированного водителя из автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и мертвого водителя из Audi. Всего погибли два человека (из них один ребенок)", - говорится в сообщении.

Кроме погибших в аварии еще двое пострадавших.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы писали, что жуткая трагедия произошла в Днепре в воскресенье, 9 мая

На жилом массиве «Тополь-1» мужчина упал с 8-го этажа на женщину. Инцидент произошел около 17:30.

Мужчина выбросился из окна собственной квартиры в доме №15. В это время на углу дома возле помещения аптеки стояла 66-летняя женщина.

Травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью. На место прибыли правоохранители, судмедэксперты и медики.

Врачам осталось лишь констатировать смерть.

Напомним, 4-летний Тимур выпал из окна детсада, его спасают врачи: кто понес наказание за ЧП в Запорожье.

Как сообщала Politeka, жизнь юной украинки оборвалась в Днепре, детали трагедии: «Кричала о помощи»

Также Politeka писала, что украинка решила "выйти" из окна в магазин, все закончилось печально.