На трассе Киев - Чоп произошло смертельное ДТП
Об этом говорится в управлении ГСЧС в Ровенской области.
Авария с участием Mercedes-Benz Sprinter и Audi произошло в Ровенском районе на трассе Киев-Чоп.
"Спасатели провели деблокирование травмированного водителя из автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и мертвого водителя из Audi. Всего погибли два человека (из них один ребенок)", - говорится в сообщении.
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Кроме погибших в аварии еще двое пострадавших.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее мы писали, что жуткая трагедия произошла в Днепре в воскресенье, 9 мая
На жилом массиве «Тополь-1» мужчина упал с 8-го этажа на женщину. Инцидент произошел около 17:30.
Мужчина выбросился из окна собственной квартиры в доме №15. В это время на углу дома возле помещения аптеки стояла 66-летняя женщина.
Травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью. На место прибыли правоохранители, судмедэксперты и медики.
Врачам осталось лишь констатировать смерть.
Напомним, 4-летний Тимур выпал из окна детсада, его спасают врачи: кто понес наказание за ЧП в Запорожье.
Как сообщала Politeka, жизнь юной украинки оборвалась в Днепре, детали трагедии: «Кричала о помощи»
Также Politeka писала, что украинка решила "выйти" из окна в магазин, все закончилось печально.