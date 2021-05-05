В Днепре из окна выпала 17-летняя девушка

Подробности трагедии стало известно местному изданию "Днепр оперативный".

По предварительной информации, молодая девушка выпала из окна квартиры на пятом этаже и скончалась на месте.

Перед случившемся очевидцы слышали крики о помощи. Кроме того, рядом с телом погибшей находился 36-летний мужчина, который вел себя неадекватно и агрессивно. Его задержали правоохранители. Он признался, что между ним и погибшей произошел конфликт, но утверждает, что с окна она выпала сама.



Подробные обстоятельства смерти 17-летней будут устанавливать в полиции.

Напомним, в Запорожье 4-летний мальчик выпал из окна в детском саду.

Вопиющий инцидент произошел 27 апреля. Оказалось, что маленького Тимура воспитательница забыла в помещении. Спустя некоторое время мальчику стало скучно и он полез в окно, что попытаться докричаться до воспитателей.

Также мы рассказывали, то украинка с алкогольной зависимостью пыталась спуститься из окна на простынях, чтобы купить выпивку.

Родственники закрыли женщину в квартире, чтобы она не покупала себе алкоголь, но, видимо, желание выпить у женщины было чересчур сильным - она сделала веревку из простыней и начала спускаться на ней из окна третьего этажа.

Простыни не выдержали вес женщины и оборвались - украинка рухнула вниз.

Напомним, юная украинка так и не дошла до школы, кадры и детали ЧП.

Ранее Politeka писала, что в элитной школе Днепра ученице пробили голову, гремит скандал.

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