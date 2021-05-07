Ребенок до сих пор находится в больнице после падения из окна детсада
Как передает Politeka.net, новые подробности инцидента рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Вопиющий инцидент произошел 27 апреля. Оказалось, что маленького Тимура воспитательница забыла в помещении. Спустя некоторое время мальчику стало скучно и он полез в окно, что попытаться докричаться до воспитателей.
Заведующую этого детского сада по итогам внутренней проверки уволили. Кроме того, работы лишилась и воспитательница, которая не углядела за маленьким Тимуром.
Мальчик до сих пор находится в больнице. Несколько дней назад мальчика перевели из реанимации в общее отделение. Реабилитация после травмы головы, по словам врачей, продлится полгода.
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