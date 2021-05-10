Жуткая трагедия произошла в Днепре в воскресенье, 9 мая

На жилом массиве «Тополь-1» мужчина упал с 8-го этажа на женщину. Инцидент произошел около 17:30, сообщает «Информатор».

Мужчина выбросился из окна собственной квартиры в доме №15. В это время на углу дома возле помещения аптеки стояла 66-летняя женщина.

Травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью. На место прибыли правоохранители, судмедэксперты и медики. Врачам осталось лишь констатировать смерть.

Женщину доставили в больницу №16 — предварительно, у нее перелом шейного хребта.

Место оградили сигнальной лентой. На данный момент неизвестно, пытался ли мужчина покончить с собой или выпал по неосторожности. Все детали устанавливает следственно-оперативная группа.

Отметим, это не первое подобное происшествие в городе. Ранее в Днепре на жилмассиве Тополь женщина, которая находилась в гостях у знакомых, выпала с балкона на 14 этаже. Она упала на 34-летнего мужчину, который выходил в этот момент из подъезда.

В результате падения женщина погибла. Мужчину, на которого она упала, с тяжелыми травмами доставили в областную больницу Мечникова. У него диагностировали перелом позвоночника, черепно-мозговую травму и другие многочисленные переломы.

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