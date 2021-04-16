В Черновцах простились с погибшим в зоне ООС военным

Трагические новости с фронта пришли еще 13 апреля. В результате обстрела со стороны оккупантов погиб украинский военный Алексей Мамчий.

5 лет назад его брат также погиб на Донбассе.

Провести Алексея в последний путь пришли сотни людей, среди которых были его побратимы, сообщает "Укринформ".

После прощания тело военного похоронили на Аллее Героев Центрального кладбища.

Отметим, в последние недели ситуация на Донбассе резко обострилась. Как сообщают в пресс-службе Штаба ООС, российско-оккупационные войска обстреливают украинские позиции из запрещенных орудий.

Также с фронта поступают новые сообщения о гибели наших защитников.

Так, 15 апреля прошли прощания с 24-летним бойцов ВСУ, жизнь которого оборвалась в результате вражеского обстрела.

Напомним, Украина снова несет потери на Донбассе завязались ожесточенные бои.

Как сообщала Politeka, Украина понесла новые потери на Донбассе:"до последнего была надежда, что жив".

Также Politeka писала, что на Донбассе оборвалась жизнь молодого бойца ВСУ: "потеря, боль от которой невозможно заглушить".