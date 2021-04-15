Он защищал Украину с 19-ти лет...

В Черновицкой области провели в последний путь 24-летнего бойца ВСУ

Чтобы простится с защитником Украины, люди выстроились в живой коридор, сообщает "Суспільне".

Трагическая новость о гибели бойца всколыхнула страну 12 апреля - вражеская пуля оборвала жизнь Ярослава Карлийчука из села Черепковцы, которое находится в Кицманской территориальной громаде на Буковине.

Впервые парень отправился на фронт в возрасте 19 лет.

У него остались жена и маленький сын. Хоронить защитника будут 16 апреля в его родном селе.

В последнюю неделю ситуация на Донбассе резко накалилась. Как сообщают в пресс-службе Штаба ООС, российско-оккупационные войска обстреливают украинские позиции из запрещенных орудий.

Также с фронта поступают новые сообщения о гибели наших защитников.

Напомним, Украина снова несет потери на Донбассе завязались ожесточенные бои.

Как сообщала Politeka, Украина понесла новые потери на Донбассе:"до последнего была надежда, что жив".

Также Politeka писала, что на Донбассе оборвалась жизнь молодого бойца ВСУ: "потеря, боль от которой невозможно заглушить".