В Черновицкой области провели в последний путь 24-летнего бойца ВСУ
Чтобы простится с защитником Украины, люди выстроились в живой коридор, сообщает "Суспільне".
Трагическая новость о гибели бойца всколыхнула страну 12 апреля - вражеская пуля оборвала жизнь Ярослава Карлийчука из села Черепковцы, которое находится в Кицманской территориальной громаде на Буковине.
Впервые парень отправился на фронт в возрасте 19 лет.
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У него остались жена и маленький сын. Хоронить защитника будут 16 апреля в его родном селе.
В последнюю неделю ситуация на Донбассе резко накалилась. Как сообщают в пресс-службе Штаба ООС, российско-оккупационные войска обстреливают украинские позиции из запрещенных орудий.
Также с фронта поступают новые сообщения о гибели наших защитников.
Напомним, Украина снова несет потери на Донбассе завязались ожесточенные бои.
Как сообщала Politeka, Украина понесла новые потери на Донбассе:"до последнего была надежда, что жив".
Также Politeka писала, что на Донбассе оборвалась жизнь молодого бойца ВСУ: "потеря, боль от которой невозможно заглушить".