В Украине скончалась роженица, которая вынашивала двойню - женщина была больна ковидом

Девушка имела крайне тяжелую пневмонию с тотальным поражением легких, сообщает местное издание "НикВести".

По словам начальницы управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирины Шамрай, женщина скончалась после родов - новорожденные сейчас находятся под наблюдением врачей областной детской больницы.

"Женщина была из Вознесенска… Вскрытие показало тяжелейшую ковидную пневмонию. Тотальное поражение обоих легких", - рассказала Ирина.

Ранее мы писали, что краинцы простились с молодым воином, погибшем на Донбассе.

Денис Юшко погиб на посту вблизи поселка Водяное - его убила вражеская пуля снайпера.

22-летний боец ВСУ служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты, потом он подписал контракт и поехал защищать Украину на передовую.

"Дружелюбный, всегда выполнял свои обязанности, никогда не спорил ни с побратимами, ни с командиром. Если была поставлена задача, сразу шел и исполнял. Как воин он молодец", - рассказал старшина 36 бригады Сергей Лейбак.

Похоронили Дениса на родине в поселке Новобогдановка под Николаевом, у него остались маленький сын и девушка.

Напомним, что пуля снайпера настигла воина ВСУ, трагические подробности.

Как сообщала Politeka, Украина понесла новые потери на Донбассе: "До последнего была надежда, что жив".

Также Politeka писала, что на Донбассе оборвалась жизнь молодого бойца ВСУ: "Потеря, боль от которой невозможно заглушить".