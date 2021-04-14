В Украине скончалась роженица, которая вынашивала двойню - женщина была больна ковидом
Девушка имела крайне тяжелую пневмонию с тотальным поражением легких, сообщает местное издание "НикВести".
По словам начальницы управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирины Шамрай, женщина скончалась после родов - новорожденные сейчас находятся под наблюдением врачей областной детской больницы.
"Женщина была из Вознесенска… Вскрытие показало тяжелейшую ковидную пневмонию. Тотальное поражение обоих легких", - рассказала Ирина.
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