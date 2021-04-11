В Одессе умер воин ВСУ, которого ранил снайпер на Донбассе
В Одесском военном госпитале скончался военный ветеран АТО Артем Черняк.
Старший солдат из 28-й бригады ВСУ, с псевдонимом Изя, участвовал в боях за Марьинку и пережил снайперское ранение
Позже врачи поставили ему диагноз - ишемическая болезнь сердца.
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"Наш Изя умер. Его сердце... Я не могу осознать и принять. Мужчина, который любил эту жизнь, свою жену, дочь и Украину до последней капли своей жизни. Настоящий воин, храбрый, смелый. Наш Герой ушел. Изя... Всегда улыбчивый, ободряющий нас, верный себе и своей стране! Ты был прекрасным другом, лучшим из лучших. Мы всегда будем тебя помнить. Спи спокойно, дорогой друг", – написали в Facebook-сообществе "Остання шана".
Ранее мы писали, что в Сумской области провели в последний путь 23-летнего украинского бойца Максима Стеблянко, погибшего на этой неделе на Донбассе.
Похороны солдата 1-ой отдельной танковой Сиверской бригады прошли в его родном городе Лебедин, сообщает Оперативное командование «Север» .
Максим Стеблянко погиб в зоне ООС 6 апреля, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Он служил в 1-й отдельной танковой бригаде с 2020 года и был водителем механизированного взвода.
Напомним, Украина вновь несет потери на Донбассе, завязались ожесточенные бои.
Как сообщала Politeka, Украина понесла новые потери на Донбассе: "До последнего была надежда, что жив".
Также Politeka писала, что на Донбассе оборвалась жизнь молодого бойца ВСУ: "Потеря, боль от которой невозможно заглушить".