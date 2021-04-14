Стали известны подробности трагедии с волонтером АТО Анжелой Мончинской

Едва дышащую женщину в помещении подпольного игорного заведения, где она подрабатывала, нашел сын.

В местных СМИ появилась информация, что перед тем как расправится с волонтером, охранник заведения изнасиловал ее, но в полиции эту информацию не подтвердили, передает "Обозреватель".

Как удалось выяснить, во время нападения Анжела успела позвонить своему сыну.

"Нам неизвестно ничего об этом заведении, оно было нелегальным. Там нет даже никакой вывески, на дверях только написано "аренда". Когда на женщину напали, она успела позвонить сыну. Он приехал на место и уже застал ее там", – отметили в полиции.

Напомним, волонтерством 52-летняя женщина занималась с 2014 года.

За помощь воинам на фронте Анжела Мончинская была награждена медалью "За верность украинскому народу".

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