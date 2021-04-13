Украинцы простились с молодым воином, погибшем на Донбассе

Денис Юшко погиб на посту вблизи поселка Водяное - его убила вражеская пуля снайпера.

22-летний боец ВСУ служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты, потом он подписал контракт и поехал защищать Украину на передовую.

"Дружелюбный, всегда выполнял свои обязанности, никогда не спорил ни с побратимами, ни с командиром. Если была поставлена задача, сразу шел и исполнял. Как воин он молодец", - рассказал старшина 36 бригады Сергей Лейбак.

Похоронили Дениса на родине в поселке Новобогдановка под Николаевом, у него остались маленький сын и девушка.

Ранее мы писали, что жители Харьковщины смогут попрощаться с военнослужащим, погибшим на Донбассе.

Об этом сообщили в 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, где он служил.

Андрея Сергеевича Теперика, стрелка-снайпера 1-го механизированного взвода 2-й механизированной роты 1-го механизированного батальона подло убил снайпер 10 апреля возле Золотого.

Прощание с Андреем Тепериком пройдет в Мартовом.

Отпевание в сельском храме, прощание и похороны старшего солдата Андрея Теперика пройдут 14 апреля в Мартовом Печенежского района.

Напомним, что пуля снайпера настигла воина ВСУ, трагические подробности.

Как сообщала Politeka, Украина понесла новые потери на Донбассе: "До последнего была надежда, что жив".

Также Politeka писала, что на Донбассе оборвалась жизнь молодого бойца ВСУ: "Потеря, боль от которой невозможно заглушить".