ВСУ понесли потери на Донбассе

Как передает Politeka.net, трагические новости с фронта сообщили в пресс-службе Штаба ООС в Facebook.

За прошедшие сутки, 12 апреля, враг нарушил режим тишины 20 раз. В результате вражеских обстрелов оборвались жизни двоих защитников Украины.

Так, в районе поселка Пески боец получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

Жизнь еще одного бойца оборвалась возле Майорского.

Также двое военнослужащих получили ранения.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сообщили в штабе ООС.

Обо всех нарушениях уже сообщили Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Ранее мы сообщали, что 12 апреля, погиб еще один Защитник Украины. Вражеская пуля оборвала жизнь Ярослава Карлийчука из села Черепковцы, которое находится в Кицманской территориальной громаде на Буковине.

24-летний старший солдат проходил службу в подразделении 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, которое дислоцируется в Коломне.

Напомним, Украина вновь несет потери на Донбассе, завязались ожесточенные бои.

Как сообщала Politeka, Украина понесла новые потери на Донбассе: "До последнего была надежда, что жив".

Также Politeka писала, что на Донбассе оборвалась жизнь молодого бойца ВСУ: "Потеря, боль от которой невозможно заглушить".