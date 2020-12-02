Кайли Дженнер впечатлила фанатов идеальным пляжным телом в купальнике

Как известно, знаменитая американская модель, как и ее сестры, любит позировать перед камерой с минимумом одежды. Ее фото в откровенном купальнике появились на одной из фанатских страниц в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На снимках Дженнер демонстрирует свои пышные формы в миниатюрном черном купальнике-бикини. Маленькие треугольнички ткани едва прикрывают самые интимные места, практически не оставляя простора для воображения.

Красотка эффектно позирует перед камерой, демонстрируя свое подтянутое тело и ровный загар. На одном из снимков она задорно натянула трусики почти до самой талии, будто нарочно дразня фанатов.

Поклонники красотки пришли в восторг от подобных снимков и не смогли сдержать эмоций.

«Это так вкусно!», - написал один из них.

Ранее мы писали, что поклонники разместили в одной из фан-групп архивный кадр Кайли в белом боди.

Звезда позировала в белоснежной одежде, под которой не было белья, что видно по отчетливым интимным признакам. Ткань обтянула красивую тонкую талию, а благодаря крою стали видны объемные ягодицы Дженнер.

Звезда дополнила образ прической из длинных волос. Она смотрела в камеру из-под пышных ресниц, а ее пухлые и блестящие губы были приоткрыты.

Напомним, Кайли Дженнер кокетливо посветила своими сочными объемами в боди без белья: "Почему ты так прекрасна?".

Как сообщала Politeka, разгоряченная Кайли Дженнер в микро-белье померилась формами с Ким Кардашьян: «Одна лучше другой».

Также Politeka писала, что разгоряченная Кайли Дженнер довела до мурашек формами в микро-бикини, показав все и сразу.