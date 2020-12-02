Кайли Дженнер впечатлила фанатов идеальным пляжным телом в купальнике
Как известно, знаменитая американская модель, как и ее сестры, любит позировать перед камерой с минимумом одежды. Ее фото в откровенном купальнике появились на одной из фанатских страниц в Инстаграм, пишет Politeka.net.
На снимках Дженнер демонстрирует свои пышные формы в миниатюрном черном купальнике-бикини. Маленькие треугольнички ткани едва прикрывают самые интимные места, практически не оставляя простора для воображения.
Красотка эффектно позирует перед камерой, демонстрируя свое подтянутое тело и ровный загар. На одном из снимков она задорно натянула трусики почти до самой талии, будто нарочно дразня фанатов.
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Поклонники красотки пришли в восторг от подобных снимков и не смогли сдержать эмоций.
«Это так вкусно!», - написал один из них.
Ранее мы писали, что поклонники разместили в одной из фан-групп архивный кадр Кайли в белом боди.
Звезда позировала в белоснежной одежде, под которой не было белья, что видно по отчетливым интимным признакам. Ткань обтянула красивую тонкую талию, а благодаря крою стали видны объемные ягодицы Дженнер.
Звезда дополнила образ прической из длинных волос. Она смотрела в камеру из-под пышных ресниц, а ее пухлые и блестящие губы были приоткрыты.
Напомним, Кайли Дженнер кокетливо посветила своими сочными объемами в боди без белья: "Почему ты так прекрасна?".
Как сообщала Politeka, разгоряченная Кайли Дженнер в микро-белье померилась формами с Ким Кардашьян: «Одна лучше другой».
Также Politeka писала, что разгоряченная Кайли Дженнер довела до мурашек формами в микро-бикини, показав все и сразу.